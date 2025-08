テレビアニメ『アオのハコ』の期間限定イベント「TVアニメ『アオのハコ』POP UP STORE in ロフト」が、8月16日(土)〜8月31日(日)の期間、東京・池袋にある「池袋ロフト」で開催される。【写真】新規描き下ろしイラストを使用!展開グッズ一覧■購入特典が豊富!今回開催される「TVアニメ『アオのハコ』POP UP STORE in ロフト」は、“千夏バースデー”がコンセプトの新規描き下ろしイラストを使用した新商品の先行販売や