◆サントリードリームマッチ２０２５ザ・プレミアム・モルツ球団―ドリーム・ヒーローズ（４日、東京ドーム）１９９５年にスタートしたプロ野球ＯＢによるドリームマッチも今年で２９回目。今回、ザ・プレミアム・モルツ球団、ドリーム・ヒーローズともに新戦力を補強し、熱い戦いを展開した。５回には西武の黄金期を築いた渡辺久信さんがザ・プレミアム・モルツ球団の一員としてマウンドへ。共に今年、還暦の同級生・古田敦