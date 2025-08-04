（台北中央社）内政部（内務省）が4日までに発表した婚姻に関する統計によると、昨年に台湾で婚姻を届け出た12万3061組（同性婚3205組を含む）のうち、夫または妻が中華民国（台湾）籍ではない割合は全体の約17.8％に当たる2万1888組だった。結婚相手の国籍はベトナムが最も多く7040人だった。中国・香港・マカオを除くと、相手の国籍はベトナムに続き、米国・インドネシア（いずれも925人）、日本（835人）の順に多かった。中国は