静かな空間でアートを楽しみながら、特別な時間を共有できる美術館は、大人のデートスポットとしても人気。ロマンチックな雰囲気や話題の展示など、カップルで訪れたくなる魅力が詰まっています。今回は“デート目線”で注目の美術館を調査しました。All About ニュース編集部は7月11〜13日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「全国の美術館」に関するアンケート調査を実施。その結果の中から、今回は「デートで行きたいと思う美