富山市の登山道。登山客が行き交う道で4日、取材班がクマに遭遇しました。4日午前10時ごろ、富山市の有峰地区。北アルプス「薬師岳」へと続く、標高約1600メートルの登山道にクマが現れました。登山客は「クマいました。さっきまで顔を出していたんですけど、今やぶの中に」と話します。登山道の休憩地点付近で、茂みから出たり入ったりを繰り返していました。人を警戒している様子はあまり見られません。富山県自然博物館 ねいの