◆サントリードリームマッチ２０２５ザ・プレミアム・モルツ球団―ドリーム・ヒーローズ（４日、東京ドーム）１９９５年にスタートしたプロ野球ＯＢによるドリームマッチも今年で２９回目。今回、プレミアム・モルツ球団、ドリーム・ヒーローズともに新戦力を補強し、熱い戦いを展開した。ドリーム・ヒーローズで出場のラミレスさんは４回、横浜時代の同僚・野村弘樹さんから左翼スタンドに豪快な一発。２年連続の本塁打にホ