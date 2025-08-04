歌舞伎俳優・中村勘九郎の妻で、女優・前田愛が４日、ＳＮＳを更新。妹で女優・前田亜季とのレアなツーショットを公開した。「八月納涼歌舞伎初日ありがとうございました」と感謝を伝えた上で、「ふたりで写真なんてなかなか撮らないよねと妹と♡」と姉妹ショットをアップした。この投稿には「昔からお二人が大好きなので嬉しいです」「美人姉妹♥」「亜季さんとお２人が並んでいる姿はお久しぶりですね