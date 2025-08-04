欧州株堅調、銀行株がけん引、スイス株は下げ幅縮小 東京時間19:05現在 英ＦＴＳＥ100 9102.48（+33.90+0.37%） 独ＤＡＸ23720.94（+294.97+1.26%） 仏ＣＡＣ40 7612.07（+65.91+0.87%） スイスＳＭＩ 11766.68（-69.32-0.59%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:05現在 ダウ平均先物SEP 25月限44001.00（+291.00+0.67%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限