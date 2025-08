XG HIPHOP/R&BガールズグループのXGが、8月8日にライブ・アルバム「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live」をリリースする。 今作は、初のワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR "The first HOWL"」ファイナル公演となった東京ドーム公演の感動のステージをライブ音源として収録した、XG初のライブ・アルバム作品。 昨年5月から約1年に渡り開催されたワールドツアーは、世界35都市(18の国と地域)で47公演を