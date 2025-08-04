Rolling Stone Japan連載特集「POP RULES THE WORLD」リニューアル第一弾のために我々が胸を張ってお勧めするバンドは自ら「アジアン・ソウル」と名乗るR&Bクインテット、HALLEYです。20世紀半ばから現在まで綿々と続くR&Bという偉大なジャンルがジャズやヒップホップを貪欲に飲み込んでいった肥沃な20数年間の流れに触発された、とにかく何度もライブを観たくなるバンド。訊き手は田中宗一郎が務めさせていただきます。