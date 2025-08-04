元「モーニング娘。」でタレントの矢口真里が４日、インスタグラムで自撮りを大公開した。「たまには、自撮りをドーーーーーン！！ｗ」「誰得って感じですが一部のファンの方の為に♡です」と記し、複数のシーンでの自撮りをアップした。続けて「あっ、よく肌綺麗ですねって言われますが、もちろんアプリで肌ツルッツルに加工してますよろ♡」と美肌の“秘密も”あっさりバラした。この投稿には「自撮り需要しか