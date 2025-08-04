【MLB】レイズ 0ー3 ドジャース（8月3日・日本時間4日／タンパ）【映像】大谷、BBに見せた感謝が滲む“行動”（実際の様子）ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でレイズ戦に先発出場。初回の第1打席は四球を選んで出塁すると、プロテクターやバットを渡す際に名物バットボーイへの気遣いを見せた。7試合ぶりにリードオフマンを務めた大谷。初対戦となったレイズの右腕・ボイルとの最初の打席では、フルカウントから6球目、