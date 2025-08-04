衆院予算委の集中審議で、立憲民主党の野田代表（左手前）の質問に答弁する石破首相＝4日午前石破茂首相は4日、参院選後初の国会論戦となる衆院予算委員会に臨んだ。参院選の物価高対策で争点となった消費税減税や現金給付に関し、財源を含め立憲民主党と協議する意向を示した。立民の野田佳彦代表の質問に対し「選挙で支持をいただいた比較第1党と第2党が責任を共有したい」と強調した。続投期限については、日米関税合意で事業