Number_iの神宮寺勇太さんがインスタグラムを更新。パリでの休日を楽しむ様子を公開しました。 【写真を見る】【 Number_i ・神宮寺勇太 】 「パリ楽しかったなぁ」旅のオフショット公開神宮寺さんは「パリ楽しかったなぁ」とコメントを添え、パリの象徴的な景観や地下鉄駅前での姿を写真とともに投稿しています。 投稿された複数の写真からは、神宮寺さんがパリの街を満喫している様子がうかがえます。デニムジャケッ