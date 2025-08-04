全国高校野球選手権大会が5日、甲子園球場で開幕します。4日は小松大谷ナインも参加して、開会式のリハーサルが行われました。甲子園球場には各都道府県の代表49校の選手たちが勢ぞろいし、2年連続4回目の出場となる小松大谷ナインも開会式のリハーサルに臨みました。開会式は選手たちの熱中症対策の一環として、5日午後4時から行われます。小松大谷は開会式直後の開幕試合で長崎県代表の実力校、創成館（そうせいかん）と対戦しま