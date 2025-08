不注意や衝動性を特徴とする発達障害である注意欠如多動症(ADHD)の症状がある若者は、「音楽を聴く習慣」がADHDの症状がない若者とは異なっているとの研究結果が報告されています。Frontiers | Listening habits and subjective effects of background music in young adults with and without ADHDhttps://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1508181/fullStudy reveals distinct music habits