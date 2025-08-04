中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月4日】中国商務部が4日に発表した上半期（1〜6月）のサービス貿易額は前年同期比8.0％増の3兆8872億6千万元（1元＝約21円）だった。うち輸出は15.0％増の1兆6883億元、輸入は3.2％増の2兆1989億6千万元となった。貿易収支は5106億6千万元の赤字で、赤字幅は1522億1千万元縮小した。