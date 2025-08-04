紀ノ国屋から、リップストップナイロン素材を使った「ジップアップポケッタブルバッグ」（各 税込3630円）が登場。8月8日から、一部店舗および公式オンラインストアにて販売されます。軽くて丈夫な「リップストップナイロン素材」素材に使われている「リップストップナイロン」は、強度の高い糸を格子状に織り込んだ生地。リュックやタープ、テントなど、アウトドアグッズにも使用されるほど丈夫で軽い素材です。約タテ40cm×ヨコ3