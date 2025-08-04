週明け４日の東京株式市場は、米国の景気悪化への懸念から、日経平均株価（２２５種）が一時、前週末比９００円超値下がりし、約２週間ぶりに４万円を割り込んだ。終値は５０８円９０銭安の４万２９０円７０銭で、２営業日連続の値下がりとなった。米国で前週末に発表された雇用統計の結果が振るわなかったことで、米景気の先行きへの警戒感が高まり、米主要株価指数がそろって下落した。これを受け、４日の東京市場でも幅広い