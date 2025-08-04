７月２１日、貴州省黔南（けんなん）プイ族ミャオ族自治州貴定県を流れる洛北河で、ラフティングを楽しむ人々。（貴陽＝新華社記者／欧東衢）【新華社貴陽8月4日】中国南西部の山岳地域に位置する貴州省は、雄大なカルスト地形と複雑に入り組んだ河川、険しい峡谷を有し、国内屈指のラフティングスポットの一つとなっている。「地球の裂け目」と呼ばれる峡谷内を貫くラフティングコースは、峡谷や森林、滝群を越えて進み、沿線で