夏の全国高校野球の組み合わせ抽選会が8月3日に行われ、高知県代表の高知中央高校は、大会3日目の第2試合で滋賀県代表の綾羽（あやは）高校と対戦することが決まりました。第107回全国高校野球選手権大会の組み合わせ抽選会が3日、大阪市で行われ、各校の主将がくじを引き、組み合わせが決まりました。抽選の結果、2年ぶり2回目の出場となる高知県代表の高知中央は、大会3日目の第2試合で滋賀県代表の綾羽と対戦することが決まりま