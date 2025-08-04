7月20日（日）に放送された『有吉クイズ』では、有吉弘行、水田信二、ガクテンソク・奥田修二、マユリカ・中谷、宮下草薙・草薙航基の5人がラウンドワンスタジアムで汗を流した。屋上のスポーツコートエリアでテニスを楽しむことになると、巨大なラケットで巨大なボールを打ち返すスポーツゲーム“でかぁぁテニス”で、有吉が圧倒的なプレーを見せた。【映像】どこかでやってました!?有吉のスーパープレーの数々ドライブ企画でラウ