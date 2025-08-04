明豊高校野球部 夏の甲子園の熱戦がいよいよ5日から始まります。 全国高校野球選手権大会の開幕前日の4日、県代表の明豊高校も参加して開会式のリハーサルが行われました。 開会式のリハーサルは兵庫県西宮市の甲子園球場で4日午後4時から始まりました。5年連続11回目の夏の甲子園出場となる県代表の明豊も入場行進の動きを確認していました。 明豊 岡田晴樹主将（7月26日夏の甲子園大分大会）