稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#82が3日放送。#82では、総再生回数129億回を誇る人気YouTuber・はじめしゃちょーの自宅を訪問。3億円で購入し、2億円をかけてリフォームを施した、総額5億円の大豪邸をななにーメンバーが堪能した。【写真】はじめしゃちょー、3股事件を反省してとった行動さっそく約30畳のエントランスから玄関に足を踏み入れると、背丈ほどのピカチュウの子ども用ゲー