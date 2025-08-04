お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#324が3日に放送された。#324では、芸人がもらうべきギャランティの適正価格を審査する企画「第2回 芸人ギャランティ見直し審査会」を実施した。【写真】ボロボロになったリアクション芸人、ロケ後にこぼした一言が心にしみる…！今回はお笑いコンビ・ヘンダーソン、オダウエダ、ザ・マミィ、カカロニの栗谷、さらにピン芸人・キンタロー。が“ギャラ見直し”を訴