女優・唐田えりかが、4日までに自身のインスタグラムを更新。印象ガラリなソロショットを複数枚投稿。ネットでは驚きの声が寄せられた。【写真】唐田えりか、別人のように“激変”「二度見した」ネット衝撃（5枚）昨年7月17日には、「フラーム」のマネージャーがフィルムカメラで撮影した所属女優の姿を投稿するアカウントにて、インスタグラムの開設を報告し、黒髪がピンク色に激変した姿を披露した唐田。先日は自身のイ