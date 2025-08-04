ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダー・大野真依が4日までにインスタグラムを更新。ソロショットを披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」グラビア姿にも驚きの声（22枚）グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の1800万円超え、SNS総フォロワーは120万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野