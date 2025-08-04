ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）が当面の間は現階級にとどまる方針を示すなか、フェザー級王者が改めてモンスターとの対戦を熱望した。井上は９月１４日に愛知・ＩＧアリーナでＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦を行う。その先は１２月にＷＢＣ同級１位アラン・ピカソ（メキシコ）、来年５月にはＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中