東京都世田谷区の動物病院に入院していたペットの犬が失火による火災で死に、精神的苦痛を受けたとして、飼い主の男性（６６）が４日、病院を運営する会社と院長を相手取り、３００万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。訴状などによると、死んだのは５歳の雄で、マルチーズとトイプードルのミックス犬「ミエル」。同病院でヘルニアの手術を受けて入院中だった今年５月、院内で火災が発生し、ケージに入れられた状