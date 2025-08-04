開会式のリハーサル４日、甲子園球場で行われ、出場校が緑の芝生の上を行進。栃木代表の青藍泰斗の青を基調としたユニホームが甲子園の緑の芝生に映えた。鮮やかなブルー地に白のストライプ。帽子も青色だ。甲子園練習の際にも周囲の視線を集め、その際に青山尚緯監督（２７）は「スクールカラーが青なので、学校の色を出せれば良いんじゃないかなと。青一色は結構いらっしゃるので、唯一無二が良いねということでタテジマを入