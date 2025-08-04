日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年8月限・SQ 8月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万9250円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 107( 107) SBI証券 110(52) 楽天証券34(34) BNPパリバ証券 34(34) 松井証