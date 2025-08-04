日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年8月限・SQ 8月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万9250円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 306( 206) 野村証券1082( 100) JPモルガン証券40(40) BNPパリバ証券 136(36) 楽天証