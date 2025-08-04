日本の山下美夢有が英ロイヤルポースコール・ゴルフクラブで開かれた米女子プロゴルフ（ＬＰＧＡ）ツアーメジャー大会ＡＩＧ女子オープンで優勝した。最終ラウンドを２アンダーの７０で回り、通算１１アンダーでチャーリー・ハル（英国）と勝みなみ（日本）を２打差で上回った。１打差２位でチャンピオン組でプレーしたキム・アリムは２番ホールをバーディーで終え首位タイに上がったりもしたが、最終的に通算７アンダーで４位タイ