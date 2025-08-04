銀座コージーコーナーは、8月15日から生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で、旬のシャインマスカットを使ったスイーツを販売する。頬張った瞬間にはじける爽やかなおいしさと、種がなく皮ごと食べられる食べやすさで、お子さまから大人まで幅広い層に人気の「シャインマスカット」。今年もシャインマスカットのおいしさを多彩なケ