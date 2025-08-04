「プレミアムガーナモンブランショコラ＜和栗＞」ロッテは、秋の味覚の代表格、芋栗の季節到来直前に「ガーナ」と「チョコパイ」の2ブランドから芋栗愛にあふれた新商品を発売する。ガーナブランドからは、熊本県産和栗を使用した「プレミアムガーナ モンブランショコラ＜和栗＞」、チョコパイブランドからは安納芋の蜜芋バタータルトの味わいを表現した「チョコパイ＜蜜芋バタータルト＞個売り」と和栗モンブランの味わいを表現し