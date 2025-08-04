4日は“昼竿燈”とも呼ばれる妙技会も始まりました。時折風も吹く難しさもある中で、差し手たちは磨きあげた技を競い合いました。秋田市のエリアなかいちで始まった”昼竿燈”、妙技会。1チーム5人で、流し・平手・肩・額・腰とそれぞれ技を披露する団体規定や、1人で技を順番に演技する個人戦などの予選が行われ、差し手が磨きあげた技を競いました。大若での演技は、差し手の姿勢や、根ざした稲穂のように竿燈が安定してい