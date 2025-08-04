オーディション番組『BOYS II PLANET』が、参加者とスタークリエイターが共にするオフラインイベント「PLANET DAY：PRIVATE STAGE（以下、「PLANET DAY」）」を成功裏に終え、特別な思い出を刻んだ。【画像】『ボイプラ2』練習生、暴言＆見下し疑惑K-POPトップクラスのボーイズグループ誕生を目指す、Mnetのオーディション番組『BOYS II PLANET』への関心が日増しに高まっている。第3話では、実力と可能性を証明したプラネットKとC