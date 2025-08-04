大相撲の冬巡業、高松場所が今年12月にあなぶきアリーナ香川で開かれることになりました。 【写真を見る】大相撲の冬巡業高松場所が12月にあなぶきアリーナ香川で開催へ【香川】 高松市で会見が行われ、日本相撲協会の枝川親方が見どころを説明しました。大相撲高松場所は2年ぶりで、12月13日にあなぶきアリーナ香川で開催されます。相撲の禁じ手を楽しく見せる初切や、相撲甚句のほか横綱の土俵入りも予定