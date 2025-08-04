山形県内はきょうも朝から気温が上がり、熱中症警戒アラートが出されました。 【写真を見る】県内6地点で観測史上最高の気温を更新あすは曇りや雨の予報（山形） 山形では最高気温が３８．４度となったほか、県内６地点で観測史上最高の気温を更新しました。 午前１０時ごろの山形市内です。 あす始まる山形花笠祭りを前に、花笠サマーフェスティバルと県観光物産市が開催されていて祭りムードが高まって