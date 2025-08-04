花火大会のプレミアム席平均は3.6万円、住民から「地元なのに見られない」という声――そんな調査結果が株式会社帝国データバンク（東京都港区）による「2025年「主要花火大会」有料席導入・価格調査」でわかりました。それによると、2025年に有料席を導入した国内主要花火大会のうち半数超の42大会が有料席の値上げを実施。特に高額な席種で値上げが目立っており、有料席の値段差が広がるなか、「妥当な価格設定」を探る動きが広