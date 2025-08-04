◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽阪神ビーズリー投手▽阪神栄枝裕貴捕手▽広島林晃汰内野手▽広島久保修外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽ロッテ田中晴也投手▽ロッテ石垣雅海内野手▽楽天加治屋蓮投手▽楽天藤井聖投手▽オリックス椋木蓮投手▽オリックス高島泰都投手