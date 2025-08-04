岡山県地域公共交通ビジョン策定会議 岡山県の公共交通の施策を考える会議が開かれ、今後の取り組みの骨子案が示されました。 「岡山県地域公共交通ビジョン策定会議」には、岡山県や市町村の担当者、学識経験者や交通事業者らが出席しました。 県は2025年度中に県内の公共交通に関する施策の方向性を示す、「地域公共交通ビジョン」を策定する考えで、4日、その骨子案が示されました。 骨子案には鉄道網やバス路線の