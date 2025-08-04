週明け4日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台後半で取引された。午後5時現在は前週末比2円66銭円高ドル安の1ドル＝147円87〜89銭。ユーロは89銭円高ユーロ安の1ユーロ＝170円99銭〜171円03銭。7月の米国の雇用統計結果を受け、米景気の先行きが警戒された。米連邦準備制度理事会（FRB）による早期利下げ観測が広がり、日米の金利差縮小を意識したドル売り円買いが優勢だった。市場関係者からは「雇用統計のショ