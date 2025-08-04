広島市中区の平和記念公園。米軍による原爆投下から6日で80年となる＝4日午後広島市は4日、米軍による原爆投下から80年となる「原爆の日」の6日に開かれる平和記念式典に、過去最多の120カ国・地域と欧州連合（EU）が参列予定だと明らかにした。これまでの最多は2023年の111カ国とEUだった。市によると、ロシアは昨年に引き続き欠席見込みの一方、ベラルーシは4年ぶりに出席予定。核保有国では米英仏とインドに加え事実上の核