HIPHOP/R&Bガールズグループ・XGが、8日にライブアルバム『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live』を配信リリースする。配信は各国0時より順次スタート。【動画】話題の「スーパーマヤタイム」も収められた「IS THIS LOVE」ライブ映像同作は、XG初のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』のファイナルとして行われた東京ドーム公演の模様を収めた、グループ初のライブアルバム。ワールドツアーは