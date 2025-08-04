※本コラムは『僕達はまだその星の校則を知らない』第3話までのネタバレを含みます。■誰かに貼ったラベル、本当に正しい？ああ、やっぱりこのドラマは“間違いない”。『僕たちはまだその星の校則を知らない』（以下『ぼくほし』）第3話を見て、わたしはそう確信しました。今回、健治（磯村勇斗）が向き合うことになったのは、“盗撮”について。2年生の美月（近藤華）が、同じクラスの内田（越山敬達）に盗撮された可能性がある