中国が主導して策定した世界初の靴類有機溶剤測定に関する国際基準がこのほど正式に発表されました。この国際基準は、靴類の有機溶剤残留検出という世界的に重要な課題に対し、先進的なガスクロマトグラフィー質量分析法（GC/MS）のコア技術を採用し、従来の測定方法が直面していた1回の検査で対応可能な物質の種類が限られ操作が複雑という課題を革新的に解決しました。また、ホルムアミド、N-メチルアセトアミド、1-メチル-2-ピ