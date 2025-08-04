【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Vincy So（蘇詠淳）は『THE FIRST TAKE』と香港の人気音楽番組『CHILL CLUB』がタッグを組み開催されたオーディションプロジェクトの優勝者 YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』の第574回に、香港出身20歳の女性アーティスト、Vincy So（蘇詠淳）が初登場。 Vincy Soは『THE FIRST TAKE』への出場権を懸け、香港の地上波TV局ViuT