友人の息子くんが幼稚園に入園したばかりのころ、毎朝の登園は涙の連続でした。「ママがいい！」と泣きじゃくる姿に、友人も心を痛めながら見送る日々。周りの子が慣れていく中、息子くんの不安が続き、友人は次第に焦りを感じていたのですが……？ 号泣していたのに……？ 子どもが親から離れていくのは少し寂しいけれど、それは成長の証でもあります。息子さんが笑顔でバスに乗っていった朝、友人は「信じて待つ」こ