福岡県芦屋町の観光大使に、地元出身の落語家が就任しました。式では、芦屋町にちなんだ、なぞかけが披露されました。4日、芦屋町の観光大使に就任したのは、地元出身の落語家、露の団四郎（つゆのだんしろう）さん（70）です。露の団四郎さんはことし10月、上方落語の名跡（みょうせき）、三代目・露の五郎を襲名する予定で、芦屋町の魅力を全国に発信してほしいと選ばれました。■芦屋町ふるさと観光大使に就任露の団四郎さん